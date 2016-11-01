Москва, 1 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Формальное переподчинение бригад подобных бригаде ангиохирургической помощи из 41 отделения 1 Градской больницы службе скорой помощи сокращает время реагирования на вызов. Бригады физически остаются там же, где они до этого находились, заявил 1 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что и сам доктор, который опубликовал информацию о закрытии 41 отделения, уже понял свою ошибку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина «скорой помощи»

«Ответственность за эти бригады отныне ложится на плечи скорой помощи. А зарплату врачи будут получать даже побольше, чем получали в 1 Градской», — уточнил Печатников.

По словам Печатникова, действительно в 1 Градской было 41 отделение, в котором работала бригада консультативных хирургов, которые не работали непосредственно в 1 Градской больнице, они там числились, но не оперировали, они ездили по вызовам. Их вызывали из тех стационаров, в которых нет сосудистых отделений. Как только в такой больнице возникала проблема, оттуда звонили в 03, скорая помощь передавала вызов данной бригаде, и та приезжала на вызов. Такие бригады есть акушерские, психиатрические, их довольно много, поэтому сегодня вся реорганизация заключается только в том, что эти бригады физически оставаясь в том же месте, где они находятся, формально переподчиняются самой скорой помощи. При этом они остаются на том же самом месте. Но когда мы их переводим на скорую помощь, мы тем самым сокращаем время от момента вызова до его реализации. С 03 врачей таких бригад сразу отправляют на вызов.

«Поверьте мне и сам этот доктор, который это все опубликовал, понял, что они от этого только выиграют», — заключил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября хирург бригады экстренной ангиохирургической помощи ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова Константин Синякин выступил с заявлением о том, что их подразделение сокращают, а высококвалифицированным врачам предлагают перейти в отдел статистистики.

Подробности читайте здесь: В Москве «оптимизировали» уникальную бригаду сосудистых хирургов