Анкара, 1 ноября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Турецкие Вооружённые силы перебрасывают войска и бронетехнику к иракской границе. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает агентство Rudaw.

Pixabay.com Турецкий флаг

Сообщается, что в приграничном районе Силопи сосредотачивается мощная группировка турецких войск. К месту сосредоточения следуют колонны тягачей, везущих танки. Подтягивают подразделения моторизированной пехоты.

Министерство обороны Турции уже заявило, что сосредотачиваемая в Силопи группировка, «должна быть готова к любом сценарию».

Официальный Багдад, в свою очередь заявил, что знает о сосредоточении группировки турецких войск у своих северных границ. Иракские власти надеются, что турецкие войска не будут нарушать суверенитет Ирака.

Стоит отметить, что Силопи расположен на северо-запад от Мосула, который контролируется боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Силопи и Мосул соединены хорошим асфальтированным шоссе, которое идет вдоль северного берега реки Тигр.