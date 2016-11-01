Тула, 1 ноября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В Тульской области сегодня проживает 250 тыс. детей, и создание благоприятных и безопасных условий жизни и развития подрастающего поколения — один из главных приоритетов нашей региональной политики. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 1 ноября на встрече с Уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анной Кузнецовой.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анной Кузнецовой

Алексей Дюмин отметил, что сегодня на постоянном контроле властей находятся вопросы повышения рождаемости, профилактики социального сиротства, детского травматизма, а также поддержка семей с детьми, информационная безопасность и качество продуктов и товаров для детей, в том числе местных производителей.

«Серьёзное внимание мы уделяем летней оздоровительной кампании. В этом году в ней приняли участие более 83 тысяч детей. Мы не допустили снижения показателя прошлого года», — сказал глава региона.

Губернатор сообщил также, что со следующего года в регионе году планируется проведение курсов подготовки персонала для загородных лагерей и многодневных походов.

Участники встречи также обсудили информационную безопасность молодёжи. «Важно оградить подрастающее поколение от агрессивного контента», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Анна Кузнецова поблагодарила Алексея Дюмина за поддержку института уполномоченных в регионе. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ отметила, что сегодня во II Межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приняли участие представители власти, духовенства, родительского сообщества, молодежи, общества. По словам Анны Кузнецовой, в ходе пленарного заседания были затронуты вопросы концентрации усилий в деле информационной безопасности детства.

«Уверена, что по итогам сегодняшней конференции будут предприняты конкретные шаги, которые позволят нам поставить настоящие действенные границы виртуальной угрозе. Тульский регион по многим показателям занимает лидирующие позиции. Все что касается детства, для нас является приоритетом. Совместными усилиями мы добьемся значимых результатов», — сказала детский омбудсмен.