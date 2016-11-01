Вашингтон, 10 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. ВВС США вплотную занимаются вопросом увеличения боевой эффективности бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этомпишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

С этой целью Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command) и промышленные компании провели совместную демонстрацию дополнительных возможностей этого самолёта, которые могут быть получены в результате небольшой модернизации. Речь идёт о размещении дополнительного вооружения на внешней подвеске, а также увеличении объема внутреннего оружейного отсека за счёт смещения перегородки.

После модернизации во внутренних отсеках B-1B Lancer будет способен нести до 40 боеприпасов, вместо 24. Кроме того, оружие может быть размещено и на шести точках внешней подвески. Речь, в том числе, идет и о перспективных гиперзвуковых ракетах. Что интересно, идеи для модернизации бомбардировщиков предложили члены экипажей этих машин.

Американские военные подчеркивают, что самолеты по-прежнему будут оснащаться только обычным оружием, чтобы не выходить за рамки ограничений по договору СНВ-3.

Ранее отмечалось, что есть серьёзные проблемы с ремонтом бомбардировщиков B-1B Lancer из-за нехватки нужных запчастей. Экипажи снимались с данных боевых машин и переводились на другие самолёты.

По состоянию на 2018 финансовый год в ВВС США насчитывалось 62 бомбардировщика B-1B Lancer. Их боевая готовность — способность произвести вылет в любое время — была 51,75 процента, то есть практически только половина этих самолётов могла подняться в воздух.