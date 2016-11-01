Москва, 1 ноября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за использование резины не в сезон отправлен на доработку в комитет Госдумы по транспорту, а также в комитет по законодательству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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«Сегодня на Совете Думы вернули в профильный комитет резонансный законопроект, увеличивающий штрафы за использование летних автомобильных шин зимой и шипованной резины летом», — заявил парламентарий.

Законопроект непроработан, указал депутат. «У нас огромная страна, как быть водителю, если он едет через разные субъекты, менять шины при переезде из одного в другой? Предусмотреть это в законодательстве невозможно. Нужно не увеличивать штрафы, а работать с водителями через пропаганду и социальную рекламу», — говорит он.

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Вместе с тем 19 октября комитет Госдумы по транспорту поддержал законопроект, согласно которому за использование «лысой» резины, а также при езде зимой на летних автомобильных покрышках, а летом — на «зимних», водителю будет выписываться штраф. Штраф за использование летних шин в период с 1 декабря по 1 марта составит 2 тыс. рублей. Одновременно поправки касаются эксплуатации шипованной резины в летний период — с 1 июня по 1 сентября. При этом региональные заксобрания получают право уточнять понятие «зимнего периода» — увеличивать, но не уменьшать, например, возможно установить «зиму» с 1 ноября, но нельзя с 1 января.