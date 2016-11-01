Салехард, 1 ноября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Добыча нефти на Ямале выросла с начала года на 23%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

По состоянию на начало октября всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют 255 лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, в том числе 234 лицензии в пределах суши, а 21 — в пределах шельфа Карского моря. 212 выданы с правом пользования недрами для добычи углеводородного сырья и геологического изучения или разведки, а 43 только с правом геологического изучения недр. Лицензии имеют 64 предприятия — пользователя недр.

Добычу углеводородного сырья на территории округа с начала года производили 33 предприятия на 90 месторождениях. Всего добыто газа — 352 474,776 млн м³ (99,3% к уровню добычи аналогичного периода 2015 года); нефти — 19 022,753 тыс. тонн (122,9%); конденсата — 14 368,264 тыс. тонн (88,7%).

Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЗАО «Пургаз», ОАО «Севернефтегазпром») и ОАО «НОВАТЭК». Суммарная добыча предприятия ПАО «Газпром» с начала 2016 года составила 252 430,608 млн м³ газа, или 71,6% всей добычи газа в округе. Предприятиями ОАО «НОВАТЭК» добыто 65 481,403 млн м³ газа, что составляет 18,6% всей добычи газа в округе.

Добыча нефти в отчетном периоде осуществлялась 19 предприятиями на 62 месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями в округе являются предприятия ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «НОВАТЭК». Предприятиями ПАО «Газпром нефть» добыто 10 309,197 тыс. т нефти (АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Заполярнефть»), что составляет 54,2% от добытой нефти в целом по округу. ПАО «НК «Роснефть» добыто 3 931,651 тыс. т нефти, или 20,7% добычи нефти по округу в целом, ОАО «НОВАТЭК» добыто 3 792,9 тыс. т (19,9%).

Добычу газового конденсата осуществляли 22 предприятия на 37 месторождениях. Лидирующие позиции занимают предприятия ОАО «НОВАТЭК», на которые приходится добыча 7 194,665 тыс. т конденсата, что составляет 50,1% добычи по округу.

Соотношение объёмов добычи к показателям аналогичного периода 2015-го в процентном соотношении за ервые полгода составила: газа — 97,6%; нефти — 119,1%; конденсата — 90,1%. Таким образом, тенденция роста объёмов добычи нефти в регионе не только сохранилась, но и усилилась. Доля добытого конденсата предприятиями ПАО «Газпром» составила с начала года 40,4% (5 799,118 тыс. т) добычи по округу, ПАО «НК «Роснефть» — 7,6% (1 097,051 тыс. т).

В процессе испытания в эксплуатационной колонне находились 52 скважины, начаты испытанием 20 скважин, а закончены — 23 (129 объектов). Для сравнения: в 2015 году скважин было 28, а объектов — 174.

Кроме того, в ЯНАО на аукцион выставили четыре участка недр, суммарные прогнозные запасы которых составляют более 55 млн тонн, сообщают ИА «Север-пресс» и neftegaz.ru. Недропользователям предложены Северо-Ярайнерский, Хеттинский, Восточно-Хейгинский и Верхнеширтовский нефтегазовые участки.

Восточно-Хейгинский участок недр располагается в Надымском районе. Его ресурсы по категории Д1 составляют 11,7 млн тонн нефти, 7,9 млрд кубометров газа и 0,7 млн тонн газового конденсата. По категории Д2 — 0,9 млн. тонн нефти, 6,7 млрд кубометров газа и 0,4 млн тонн газового конденсата.

Северо-Ярайнерский участок недр находится в Пуровском районе. По категории С3 его ресурсы оценивают в 20,29 млн тонн нефти, по категории Д1 — 6,2 млн тонн нефти, 25,6 млрд. кубометров газа и 4,4 млн тонн газового конденсата. По категории Д2 — 2,6 млн тонн нефти и 13,3 млрд кубометров газа.

Верхнеширтовский участок недр в Красноселькупском районе по категории С3 составляют 1,285 млн тонн нефти, 45,159 млрд кубов газа и 7,209 млн тонн газового конденсата. По категории Д1 — 8,6 млн тонн нефти и 26,3 млрд кубов газа, по категории Д2 — 13,2 млн тонн нефти и 40,1 млрд кубометров газа.

Ресурсы Хеттинского участка в Надымском районе оценивают по категории С3 в 33,528 млн тонн нефти, по категории Д1 — 21,8 млн тонн нефти, 14,7 млрд кубометров газа и 1,3 млн тонн газового конденсата, по категории Д2 — 1,6 млн тонн нефти, 12,5 млрд кубометров газа и 0,8 млн тонн газового конденсата.

Заявки на участие в аукционе принимаются до первого декабря. Стартовый платеж в аукционе на Северо-Ярайнерский участок составляет 99 млн рублей, Хеттинский — 121,4 млн рублей, Восточно-Хейгинский — 7,3 млн и Верхнеширтовский — 133,2 млн рублей.