Киев, 1 ноября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Заместитель главы фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Сергей Соболев рассказал в парламенте Украины, как лидер партии «Самопомощь», городской глава Львова Андрей Садовый «на коленях ползал» перед свергнутым президентом страны Виктором Януковичем, «услужливо переходя на русский язык». Свое заявление Соболев сделал на заседании парламента сегодня, 1 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе заседания лидер «Самопомощи» призвал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко «показать пример всем» и самостоятельно инициировать проверку антикоррупционными органами ее образа жизни и имущества.

«В тот момент, когда в стране один за другим проходили выступления против режима Януковича, когда люди выходили на антикоррупционные майданы, на майданы против поднятия пенсионного возраста Януковичем и Партией регионов, когда протестовали против уничтожения и зачистки предпринимателей на так называемых предпринимательских майданах, Садовый на коленях ползал и покорнейше просил у Януковича принять его на дне рождения», — заявил на это Соболев.

«Я думаю, большего позора страна не увидит. Когда миллионы людей выходили на «языковые» майданы, Садовый и команда принимали колесниковых и януковичей, услужливо переходя на русский язык. И теперь эти люди будут нас учить, как жить?», — задался вопросом соратник Тимошенко.

Отметим, что и «Батькивщина», и «Самопомощь» сейчас принадлежат к парламентской оппозиции. Вместе с тем, по данным социологов, главными конкурентами Петра Порошенко на следующих президентских выборах на Украине будут именно Садовый и Тимошенко.

31 октября были обнародованы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», согласно которым мэр Львова занимает сейчас второе место в рейтинге симпатий украинцев. Так, 25% респондентов оценили свое отношение к нему как «позитивное» или «в целом позитивное», а 54% опрошенных выразили свое «негативное» или «в целом негативное» отношение. Для сравнения — Тимошенко позитивно оценили 23% респондентов, а негативно — 69%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре экс-премьер Украины пообщалась с жителями Львова и заявила, что «такого количества слез, проклятий и безнадежности она еще не видела».

По ее словам, во время бесед львовяне потребовали возвращения «злочинной влады» (режима свергнутого президента Украины Виктора Януковича — ИА REGNUM).