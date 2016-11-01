Вашингтон, 1 ноября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Впервые с мая Дональд Трамп опередил в опросах канала ABC и газеты Washington Post Хилари Клинтон, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rich Girard Трамп и Клинтон

По опубликованным сегодня данным, республиканец Трамп с 46% на один пункт популярнее демократа Клинтон.

После новых публикаций ФБР «имейлов» Клинтон рейтинг Трампа неуклонно растёт. Однако решающим показателем остаётся число выборщиков — здесь бывшая госсекретарь всё ещё опережает миллиардера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября директор ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон личного почтового ящика для ведения служебной переписки, когда она была государственный секретарём США. 29 октября ФБР вело переговоры с минюстом США о получении ордера, который бы позволил сотрудникам бюро прочитать любое из найденных писем.

31 октября министерство юстиции США выдало официальное разрешение ФБР для изучения новых писем Клинтон. Неизвестно, сможет ли ФБР закончить следствие о переписке Клинтон до начала президентских выборов США.