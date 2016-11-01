Москва, 1 ноября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Завтра, 2 ноября, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ, где пройдет обсуждение итогов выполнения посланий Федеральному собранию,

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«Основная тема будет — ход выполнения и результаты выполнения основных положений посланий президента Федеральному собранию за предыдущие два года, то есть речь идет о 2015 и 2014 годах», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предполагается, что с докладами выступят министры, прежде всего, социального блока, кроме того, ожидаются выступления, посвященные оперативным, наиболее актуальным вопросам.