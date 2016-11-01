Пенза, 1 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. 23 школьных автобуса были направлены в районы Пензенской области 1 ноября 2016 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Pnzreg.ru Новые школьные автобусы

По информации властей, до конца ноября еще 30 автобусов поступят в школы области.

«В июне-июле 2016 года в регион поступили 24 школьных автобуса, закупленные за счет средств областного бюджета. В ноябре ожидается поставка еще двух транспортных средств. На эти цели из бюджета области выделено 30 млн рублей», — сообщили в Министерстве образования региона.

На сегодняшний день на территории региона около 300 школьных автобусов осуществляют подвоз более 7500 детей к месту учебы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Пензенскую область начали поступать автобусы, приобретенные в рамках федерального проекта Минобрнауки и Минпромторга России. Первая партия — 10 автобусов на базе Ford, 21 октября отправилась в школы области.

В 2016 году в Пензенскую область поступит самая большая партия школьных автобусов — 89. Поставка осуществляется в рамках областного и федерального бюджетов.