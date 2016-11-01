Москва, 1 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Турецкие компании еще не получали разрешений Россельхознадзора на поставку апельсинов и мандаринов в Россию, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Алексеенко.

ejaugsburg Мандарины

По его словам, речь пока может идти лишь о подготовке контрактов о будущих поставках. Российская комиссия еще только собирается в Анкару и только по итогам проведенной ею проверки будет принято решение о разрешении поставок. На территорию России первые фрукты попадут только после подтверждения комиссией соблюдения в Турции всех правил и нормативов, принятых в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава ФТС Владимир Булавин заявил, что поставки в Россию апельсинов и мандаринов из Турции могут начаться в ближайшее время. Решение о возобновлении ввоза сельскохозяйственной продукции было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 10 октября.