Ижевск, 1 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Минздрав Удмуртии планирует обязать главных врачей медицинских учреждений бросить курить до истечения срока контракта. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Чуршин, сообщает ИА «Удмуртия».

В.Д. Чураков. Врач Железнов

«Я с 1 января 2017 года намерен в дополнение к трудовым контрактам руководителей медицинских организаций заключать соглашения, которые будут обязывать их бросить курить. Если не бросишь курить — не можешь работать главным врачом», — считает Чуршин.

По словам главы ведомства, ему больно смотреть на главврачей — людей с высшим медицинским образованием, которые курением провоцируют развитие одышки и, соответственно, накопление лишнего веса.

При этом проверять наличие пагубной привычки у медиков планируют с помощью специальной методики, которая поможет определить, курил ли человек в течение последнего месяца.

Также министр отметил, что онкологические заболевания, в том числе вызванные курением, занимают 2 место среди причин смертности населения Удмуртии. В Минздраве решили следующий год объявить Годом борьбы с онкологическими заболеваниями (или злокачественными новообразованиями).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициативу о включении в трудовой договор обязательного пункта о курении осенью 2015 года выдвинул главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.По его мнению, около 60% проблем в трудовом коллективе возникает из-за злоупотребления алкоголем и табаком. Кроме того, отсутствие частых перерывов на курение увеличивает производительность труда. «У рабочего не должно быть проблем со здоровьем, и производительность труда должна быть достаточно высока», — отмечал Брюн, который собирал подписи для введения поправок в Трудовой кодекс РФ.