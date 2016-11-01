Ярославль, 1 ноября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Назначение Владимира Слепцова на пост главы города Ярославля повлекло за собой масштабные кадровые перестановки на ключевых постах в мэрии и муниципальных предприятиях, которые продолжаются до сих пор. 1 ноября стало известно о том, что команду Владимира Слепцова покидает заместитель мэра по вопросам социально-экономической политики Дмитрий Секретарев. Он был назначен на свою должность в начале октября — пока что временно, на время отпуска Игоря Блохина (из отпуска Блохин, член команды Алексея Малютина, уже не выйдет). Таким образом, Секретарев проработал на своем посту менее месяца.

Pixabay.com Стикер «Что дальше?» (англ)

«Контракт был заключен на месяц на время отсутствия Блохина. Я считаю, что те задачи, которые стоят, невыполнимы в тех временных промежутках, которые отводятся на их выполнение. А невыполнение этих задач грозит увольнением за несоответствие занимаемой должности. А я считаю, что я соответствую своей должности. Но нужно действовать в рамках закона. До завтра я 400 ларьков снести не могу. Не могу провести публичные слушания и принять решение в муниципалитете. На все должны быть нормальные, разумные сроки. Поэтому я решил не продлевать контракт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Дмитрий Секретарев.

Секретарев — уже вторая ключевая и довольно громкая отставка в рядах «новой команды» мэрии. Первым лишился должности директор департамента образования мэрии Андрей Кальсин. На этот пост он был назначен 26 сентября, а уже 12 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию после громкой скандальной истории с указанием о размещении портретов врио губернатора Дмитрия Миронова, и.о. мэра Ярославля Владимира Слепцова и своего собственного во всех образовательных учреждениях Ярославля.

Провожая Кальсина в отставку, некоторые представители ярославской общественности выразили глубокое сожаление в связи с потерей хорошего специалиста. По мнению многих, Кальсин стал «козлом отпущения», поспешив — а медленно в новой мэрии ничего не происходит — исполнить распоряжение руководства города.

Источник, близкий к мэрии Ярославля и попросивший не называть его имени, полагает, что увольнения в мэрии Ярославля еще будут. Это связано с новым стилем работы Владимира Слепцова.

«Руководитель мэрии дает жесткие указания, что делать, но ответственность за выполнение этих указаний несет конкретный заместитель. Эти указания носят нередко сомнительный характер с точки зрения закона. Я думаю, что люди уже идут в прокуратуру, следственные органы. Не все руководители готовы выполнять противозаконные указания и увольняются. Например, снос ларьков. Даже если объект установлен незаконно, у собственника есть 30 дней, чтобы его забрать, а его увозят и уничтожают», — сказал собеседник ИА REGNUM, близкий к мэрии города Ярославля.

Обсуждается еще одно возможное перемещение: Дмитрий Волончунас, сын экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса, совсем недавно возглавивший объединенное строительное предприятие «Ярославльзаказчик», может стать руководителем департамента организации строительства и жилищной политики мэрии, который сейчас возглавляет Анна Набокова.

Кадровые решения Владимира Слепцова уже не единожды вызывали недоумение у общественности, в том числе, у депутатского корпуса Ярославля и области. В частности непонимание вызвало назначение на пост руководителя комитета по рекламе, наружному оформлению и благоустройству Ярославля Алексея Ковинского — известного в городе бизнесмена, работающего как раз в сфере рекламы и являющегося владельцем рекламного агентства. Особенно странным выглядит смена руководства некоторых МУПов. Так, в кресло руководителя МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» возвращен Евгений Горюшин, так и не сумевший себя проявить ни на одной должности. «Горзеленхозстрой» снова возглавила Вера Коренецкая, также руководившая предприятием еще во времена работы Слепцова в команде Виктора Волончунаса.

31 октября своего поста лишился глава администрации Кировского и Ленинского района Александр Белозеров, на его место назначена Елена Новик, до этого времени бывшая заместителем мэра. Новик также работала при Викторе Волончунасе в Кировской администрации. Белозерову не сделано никакого альтернативного предложения, а его увольнение не было никак объяснено. Кроме того, юридически оно никак не оформлено, хотя фактически администрацией руководит уже Новик. Руководители ряда муниципальных предприятий увольнялись также без предъявления каких-либо претензий.

Впрочем, депутат муниципалитета Ярославля от партии «Справедливая Россия» Анатолий Каширин считает, что идет обычная «притирка», поскольку Владимир Слепцов «хочет, чтобы на каждом месте находился профессионал».

«У руководителя определенные требования, которым, видимо, соответствуют не все. Но те, кто сможет работать в команде Слепцова — у них все пойдет нормально. Вероятно, и в будущем нас ждут новые отставки и назначения. Судить о правильности этих решений мы будем по конечному результату. Но я встречался с Владимиром Слепцовым и считаю, что люди пришли с целью не воровать, а делать дело», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

При этом он подчеркнул, что прежний руководитель МУП «САХ» Сергей Смирнов был грамотным руководителем, сумевшим удержать предприятие «на плаву» в тяжелые времена.

«Но, вероятно, Владимир Слепцов сейчас делает ставку на людей, которых знает», — отметил Каширин.

Лидер фракции «Патриоты России» Вера Никольская считает, что кадровая чехарда негативно сказывается на работе городской власти, но предлагает оценивать конкретные изменения.

«Я думаю, это момент становления команды. Возможно, по каким-то моментам политическим или идеологическим Владимир Слепцов с кем-то не сработался. Секретарева мне жалко, показалось, что он неплохо стал вникать во все вопросы. А кадровая чехарда городу еще аукнется», — считает Вера Никольская.

Как стало известно ИА REGNUM во время подготовки материала, в мэрии Ярославля состоялось ещё одно назначение — пост заместителя мэра города Ярославля по вопросам безопасности и взаимодействия с органами власти занял Алексей Тютрюмов — очередной «варяг».