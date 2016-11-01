Ставрополь, 1 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум.



Молокозавод

В Ставропольском крае с 2017 года вводится новая мера государственной поддержки производителей молочной продукции и молочного скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе края.

Молочно-товарным фермам или предприятиям по выращиванию племен скота молочных пород будут выдаваться гранты на приобретение технологического оборудования. Получатели грантов определятся в будущем году.

Однако уже сейчас известно, что на эти цели в бюджете Ставрополья заложено 114 млн рублей. В ближайшее время в министерстве начнется разработка документации, определяющей критерии и порядок предоставления этих грантов.

Напомним, на последнем заседании регионального парламента были одобрены новые меры государственной поддержки в сельскохозяйственный сектор с 2017 года. В частности, предполагается, что с выделением грантов для производителей молока за 5 лет должна увеличиться численность коров на 35% до 28,8 тыс. голов.

Соответственно планируется и увеличение надоев молока на 38% до 190 тысяч литров молока в год.

Средства господдержки также пойдут на увеличение площади садов и выращивание хлопка.

Отметим, ежегодно в крае увеличивается финансирование мер поддержки сельскохозяйственного сектора. Ставрополье является лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти. На эти цели в регионе в 2016 году направлено около 40 млн рублей.

В 2016 году субсидия выросла на 92,3 рубля за килограмм шерсти и составила 129 рублей за килограмм. 306 тонн чистой тонкорунной и полутонкорунной шерсти мериноса уже просубсидировано.

В Минсельхозе отметили, что ставропольская ставка выше той, что в соседних регионах. Так, Калмыкия субсидирует 11,2 рублей, Дагестан — 30 рублей, Астрахань — 14 рублей. Всего в нынешнем году из бюджетов всех уровней на эти цели выделено 39 656,6 млн рублей, в том числе 37 673,6 млн рублей из федерального и 1 983 млн рублей из краевого. К настоящему времени просубсидировано 306 тонн чистой тонкорунной и полутонкорунной шерсти мериноса.

Напомним также, что согласно последних изменений в региональный бюджет на 2016 год, увеличены расходы на компенсацию части процентных ставок по краткосрочным кредитам сельхозработникам на 48 миллионов рублей.