Пенза, 1 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Прожиточный минимум пензенских пенсионеров, установленный областным правительством во втором квартале 2016 года, составил 7003 рубля. Чтобы старость им была в радость, по поручению губернатора Ивана Белозерцева для них разрабатывается памятка по здоровому образу жизни. Сумма, которая будет потрачена на ее подготовку и печать, а также источник финансирования не афишируются, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Прожиточный минимум пенсионера на третий и четвертый квартал 2016 года до сих пор не обнародован пензенскими властями, но оперативно решается вопрос по памятке для людей старшего поколения. По информации пресс-службы регионального правительства, буклет создается совместно Министерством здравоохранения региона, Пензенским областным центром медицинской профилактики и Департаментом информационной политики и СМИ области.

Совещание рабочей группы под руководством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по созданию информационного материала прошло 1 ноября 2016 года. На нем было сказано, что в буклете будет содержаться полезная информация о достижении активного и здорового долголетия в области. В памятке даются советы по правильному питанию, занятиям физической культурой и спортом, организации быта пожилых людей, а также рассказывается об имеющихся в регионе возможностях для лечения, реабилитации, занятий физкультурой и спортом.

«Информационный продукт должен содержать максимально полезную информацию, нацеленную на помощь жителям нашего региона», — подчеркнул Валерий Савин. И отметил, что макет издания в ближайшее время будет обсужден с членами Общественного совета при Министерстве здравоохранения Пензенской области, а также с ветеранской общественностью.

Памятка, которая планируется к выходу в начале 2017 года, будет распространяться среди всех жителей Пензенской области старшего возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни в Пензенской области — одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе, по этому показателю (72,12 лет) регион занимает второе место после Татарии, отмечают власти. В России по ожидаемой продолжительности жизни Пензенская область занимает 15-е место после Москвы, субъектов Северо-Кавказского и Южного федерального округов.

«Это далеко не предел, и глава региона ставит задачу перед всеми службами, министерствами и ведомствами, общественными организациями — делать все, чтобы жизнь пензенцев была долгой и полноценной», — заявили в облправительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Пензастата, численность постоянного населения, проживающего в регионе на начало 2016 года составила 1 млн 348,4 тыс. человек, из них 440 тыс. 106 граждан получают пенсии. Таким образом, каждый третий житель Пензенской области является пенсионером.

Каждый третий пенсионер проживает в сельской местности. За 2015 год общая численность пенсионеров увеличилась на 4753 человек или на 1,1%.

В структуре общей численности пенсионеров получатели страховых пенсий составляют 90,2% (396 916 человек), получатели государственных пенсий — 9,8% (43 190 человек). Из общей численности получателей страховых пенсий получают пенсию по старости 364 тыс. 194 человек или 91,8%, по инвалидности — 16 тыс. 667 человек или 4,2%.

Наибольший удельный вес среди пенсионеров, получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению, составляют пенсионеры — получатели социальных пенсий — 61,6% (26 тыс. 606 человек), удельный вес пенсионеров, пострадавших вследствие радиационных и техногенных катастроф, — 36,1% (15 603), пенсионеров — военнослужащих и членов их семей и пенсионеров-госслужащих — 2,3% (981).

Численность военных пенсионеров, которым установлена страховая пенсия по старости, на 1 января 2016 года составила 5756 чел. Численность пенсионеров, которым назначена пенсия в отчетном году, 23 тыс. 621 человек или 5,4% от общей численности пенсионеров.