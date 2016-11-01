Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



Profalmazrez.ru Ремонт

В Советский районный суд донской столицы передано дело о хищении более 3,8 млн рублей. В качестве обвиняемых выступают сотрудники Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. «Погорели» работники института на ремонте, сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре 1 ноября.

Установлено, что внушительную сумму бюджетных средств похитили директор по хозчасти НИИАПа Максим Зайцев в сговоре с Тихоном Згодой и Светланой Колонтаевой. Мошенничеством банда промышляла с октября 2012 года по май 2014-го. «Нагревали» карманы обвиняемые, завышая объем выполненных строительных работ в помещениях института.

Так, была создана фирма ООО «МиД», с которой и заключались договора на выполнение услуг. В актах указывались недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, то есть ремонты зданий института проводились фиктивно.

Все трое обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Напомним, что следствие велось более года. Обыски в здании института прошли в августе 2015 года. Причиной тому послужила информация о коррупционной схеме, действующей в медучреждении.