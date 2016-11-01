Мосул, Ирак, 1 ноября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Спецподразделениями иракской армии захвачено здание правительственной телестанции в Мосуле, сообщает телеканал Al Arabiya.

Halasadi Иракский спецназ

По сообщениям телеканала, правительственная телестанция расположена в восточном районе Кокджали, где протекают основные бои иракских военных и их союзников с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает телеканал Al Jazeera, не менее 15 бойцов иракской армии погибли только в одном месте на окраине Мосула в результате взрыва мины-ловушки.

Напомним, подразделения армии Ирака и курдские отряды при поддержке авиации руководимой США коалиции с 17 октября проводят штурм иракского города Мосул, более двух лет контролируемого боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Основным направлением штурма города стало восточное направление в районе Эль-Карама.

Стоит отметить, что сирийские власти считают, что в планы США входит лишь выдавливание террористов из Мосула в Сирию. Кроме того, еще одним результатом военной операции в Мосуле, станут 700 тыс. беженцев вдобавок к уже существующим трем миллионам внутренне перемещённых лиц.

Это тем более вероятно, что авиаудары коалиции под руководством США регулярно наносятся по гражданским объектам, в результате чего гибнут десятки мирных жителей.

Напомним, что даже после начала полномасштабного штурма Мосула США и страны НАТО продолжают протестовать против ударов ВКС России и армии Сирии по террористам, удерживающим восточные районы сирийского города Алеппо