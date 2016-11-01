Багдад, 1 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Иракские силы безопасности впервые прорвались в город Мосул, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

U.S. Army Атака

Элитные подразделения ВС Ирака спустя две недели после начала наступления с востока достигли границы города и пересекли её, рассказал шеф иракских антитеррористических сил Талиб Шагати информагентству Al-Iraqiya.

«Мы приступили к непосредственному освобождению Мосула», — говорит он.

Курдское ТВ Rudaw сообщает об ожесточённых уличных столкновениях на восточной окраине города.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало старт операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака с населением больше одного миллиона человек. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.