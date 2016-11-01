Черкесск, 1 ноября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии поменяла место стоянки знаменитая «Летающая тарелка» — гостиница на склоне горы Мусса-Ачитара. Расположенная на высоте 2250 метров над уровнем моря, она поменяла привычное место расположения, «перелетев» еще выше — на высоту четвертой очереди канатной дороги.

Arrivo.ru Высокогорная гостиница «Тарелка»

Причиной таких изменений в дислокации ставшей уже символом Карачаево-Черкесии тарелки в том, что на месте ее бывшей «стоянки» будут возводить новую горнолыжную трассу, пишет РИА Карачаево-Черкесия.

Высокогорную мини-гостиницу спроектировал финский архитектор Матти Сууронен в 1968 году. Он мечтал, что в недалеком будущем жители земли будут жить в таких домах — инопланетных тарелках. Проект назывался «FUTURO». Сам объект выполнен из полиэстера, армированного стекловолокном. Обтекаемая форма тарелки должна была, по замыслу архитекторов, спасти сооружение от лавин. Были расчеты, что в случае схода снежных масс тарелка съедет вниз по склону горы.

Как гостиницу этот объект стали использовать лишь 10 лет спустя. В ней всего четыре комнаты: два двухместных и один четырехместный номера, и общая гостиная с камином.

Тарелку можно перевозить, она разбирается на 16 частей, также ее можно поднять с помощью вертолета. В мире насчитывается около сотни таких летающих тарелок. Одна даже находится в музее в Дюссельдорфе. Однако самой известной считается летающая тарелка в Карачаево-Черкесии.