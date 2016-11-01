Нижегородская область, 11 апреля, 2003, 12:31 — ИА Регнум. С 14 апреля усилится проверка противопожарного состояния школ и учреждений культуры Нижегородской области, расположенных в деревянных зданиях. Это связано с уже тремя произошедшими пожарами детских учреждений на территории России, в которых в общей сложности погибли 50 детей. Об этом также вчера на пресс-конференции сообщил губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев.

Между тем, по данным пресс-службы УГПС по Нижегородской области, в области насчитывается 276 школ, расположенных в деревянных строениях. Более половины из них не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кроме того, из 2246 существующих учреждений культуры Нижегородской области более двух третей не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В большинстве случаев в помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация или находится в неисправном состоянии. Более чем в 200 учреждениях неисправна электропроводка.