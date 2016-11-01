Нарьян-Мар, 1 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Новый механизм уже использован в поселке Красное, где для улучшения жилищных условий граждан были приобретены две квартиры площадью 51 м2 каждая. В качестве застройщика выступило ООО «СМП-83». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

unionbsv Старый дом

По данным департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, для улучшения жилищных условий граждан до конца 2019 года за бюджетные средства по договорам долевого участия планируется приобрести около 600 квартир в Нарьян-Маре и более 100 квартир в поселке Искателей. Кроме того, 30 квартир закупят в сельских населенных пунктах.

Также на территории НАО в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» строятся шестисекционный дом на 120 квартир по улице Авиаторов, односекционный 41-квартирный дом по улице Полярная, два 4-квартирных дома в селе Шойна. Финансирование строительства осуществляется за счёт средств окружного бюджета.

В рамках окружной подпрограммы по строительству жилья по договорам социального найма завершается строительство жилого дома на 24 квартиры по переулку М. Баева.

За счёт внебюджетных источников на территории округа продолжается возведение трёх многоквартирных домов по ул. Пионерская, пристройки на пересечении улиц Первомайская — Ленина, трёхсекционного дома на 60 квартир по улице им. Тыко Вылки, 35-квартирного дома по улице Тиманская (пос. Искателей).

В сельских пунктах возводится порядка 20 многоквартирных домов — в Индиге, Андеге, Бугрино, Куе, Красном, Тельвиске, Каратайке, Харуте и Оме.