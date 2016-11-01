Киров, 1 ноября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Объем собственных доходов бюджета Кировской области в 2017 году должен составить 27,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом заявил и. о. министра финансов Евгений Суетин. По его словам, еще около 10,8 млрд рублей должны составить дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Александр Дейнека. Эстафета по кольцу. 1947

По его словам, в числе наиболее значимых прогнозируемых доходных источников бюджета 2017 года он назвал налог на прибыль (5,1 млрд рублей), НДФЛ (10,5 млрд рублей), налог по упрощённой системе налогообложения (1,8 млрд рублей). Общий объем неналоговых доходов предусмотрен около 1,5 млрд рублей с ростом к оценке текущего года на 28%.

Расходы областного бюджета формируются путём программного подхода. В 2017 году предусмотрены средства на реализацию 23 государственных программ Кировской области. При этом более 63% расходной части бюджета предусмотрено на финансирование социальной сферы.

В частности, на образование планируется выделить 11,7 млрд. рублей. В этой сфере, сохраняется десять видов социальной поддержки педагогических работников и молодых специалистов, продолжится поддержка талантливой молодёжи, детей-сирот и детей-инвалидов.

На здравоохранение предусмотрено 7,3 млрд рублей, расходы на социальное обслуживание населения и предоставление мер соцподдержки составят 8,1 млрд рублей. Получателями этих мер в 2017 году станут свыше 580 тыс. жителей области.

Семь госпрограмм направлены на поддержку отраслей экономики, малого бизнеса, повышение инвестиционной деятельности, модернизации и развития инфраструктуры области, повышение комфортности проживания населения. На эти цели будет направлено 9,5 млрд. рублей. Наибольший объем средств будет направлен на развитие транспортной системы и АПК.

В 2017 году запланировано предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на сумму 14,2 млрд рублей.

Расходы на развитие физкультуры и спорта составят 350 млн рублей, 495 млн рублей предусмотрено на реализацию госпрограммы «Развитие культуры».

По словам Суетина, бюджет 2017 года сбалансирован по доходам и расходам. Ожидается, что бюджет на плановый период 2018 и 2019 годов будет бездефицитным.

По словам врио губернатора Игоря Васильева, правительству области приходится принимать непростые бюджетные решения.

«Однако все социальные обязательства мы, безусловно, выполним. Об этом я говорил и в своём бюджетном послании», — напомнил глава региона.

В качестве основных подходов к формированию доходной части бюджета он обозначил повышение вклада лесной отрасли, создание агропромышленного кластера, поддержку инвестиционной деятельности, развитие промышленных парков, малого бизнеса, содействие начинающим предпринимателям, повышение доходов от управления государственным и муниципальным имуществом.