Липецк, 1 ноября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Липецкой области в двух классах двух школ объявлен карантин из-за пневмонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

musicalwds Карантин

В лицее №66 (Липецк) и СОШ №2 (город Лебедянь) было зарегистрировано по два случая пневмонии в одном классе, поэтому там занятия были приостановлены. Всего за неделю в области зарегистрировано 183 случая пневмонии, прирост составил 12%. Среди заболевших преобладают взрослые — 65,5%.

В Липецкой области за неделю с 24 по 30 октября зарегистрировано 5165 случаев ОРВИ, что на 8% ниже уровня предыдущей недели. 77% всех случаев за неделю зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости все еще превышает пороговый уровень на 13,7%. Превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению также зарегистрированы в Измалковском и Краснинском районах области, но они не носят характер эпидемии. Случаев гриппа зарегистрировано не было.

В основном, по региону циркулируют негриппозные респираторные вирусы: парагрипп, аденовирус и РС-вирус. К 28 октября были привиты более 342 тыс. человек, из которых более 110 тыс. — дети. За счет средств работодателей привиты 30,6 тыс. человек. Годовой план по иммунизации выполнен на 74%, охвачено 30% населения области.