Архангельск, 1 ноября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Более 700 тысяч жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа обязаны уплатить имущественные налоги за 2015 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Напомним, что к имущественным налогам относятся налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. Уплатить их необходимо до 1 декабря 2016 года.

Как отметила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Архангельской области и НАО Елена Хайрулина, к настоящему времени налоговыми органами завершена рассылка налоговых уведомлений — всего гражданам направлено более 500 тысяч уведомлений.

В этом году впервые налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости имущества. Отметим, что существенного роста налоговой нагрузки на жителей Архангельской области не отмечено.

Связано это с целым рядом сдерживающих факторов, предусмотренных законодательством: введены налоговые вычеты и целая система понижающих коэффициентов, которые будут действовать в переходный период. Кроме того, сохранены все категории граждан, ранее освобождённых от налогообложения.

Но порядок предоставления льгот несколько изменился. В частности, раньше льгота предоставлялась в целом на всё имущество, теперь же только на один объект каждого вида. То есть, если на человека зарегистрировано две квартиры, то льготу он получит только по одной.

Как пояснила заместитель министра финансов Архангельской области Светлана Ситникова, налог на имущество физических лиц и земельный налог относятся к категории местных налогов. Это значит, что собранные средства направляются в бюджеты городских округов и сельских поселений.

Расходуются они на финансирование вопросов местного значения: обеспечение деятельности учреждений образования и культуры, благоустройство населённых пунктов, содержание жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«В 2015 году физическими лицами было уплачено в местные бюджеты 242 миллиона рублей имущественных налогов, — отметила Светлана Ситникова. — Это около трёх процентов в их налоговых доходах. В составе налоговых доходов поселенческого уровня эта доля выше — 13 процентов».

А вот поступления транспортного налога, который зачисляется в региональный дорожный фонд, имеют строго целевой характер. Эти средства могут быть направлены на содержание, строительство и ремонт региональных дорог и в виде субсидий местным бюджетам — на софинансирование дорожной деятельности.

Отметим, собственные доходы дорожного фонда почти на четверть формируются из платежей физических лиц (если не учитывать трансферты из федерального бюджета).

В целом в консолидированный бюджет Архангельской области начислено имущественных налогов физических лиц за 2015 год со сроком уплаты до 1 декабря на сумму 1,276 миллиардов рублей.

«С учетом переноса срока уплаты имущественных налогов с физических лиц, исчисленных за 2015 год, с 1 октября на 1 декабря, до конца года остается немного времени для уплаты налогов и обеспечения финансирования неотложных мероприятий. Поэтому для бюджетной системы особенно важно своевременное исполнение налогоплательщиками своих обязательств», — подчеркнула Светлана Ситникова.