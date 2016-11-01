Калуга, 1 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября в Калуге на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти обсуждались итоги и перспективы реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На совещании

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, с основным докладом выступил заместитель губернатора области Юрий Кожевников.

Подчеркнув важную роль казачества в жизни региона, Кожевников отметил, что это общественное движение достигло значительных успехов в поддержании правопорядка и в военно-патриотическом воспитании допризывной молодёжи. Казачий проект «Я служу России» по интеграции детей-сирот в казачьи общества в 2015 году был отмечен дипломом форума «Общественное признание». Совместно с областной Федерацией практической стрельбы в регионе ведется создание центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества. Десять лет подряд в козельском хуторе «Масловский» проходят военно-полевые лагерные сборы для воспитанников казачьих обществ и кадетских учебных заведений из разных регионов России, Белоруссии и Новороссии. Ежегодно от 20 до 30 казаков направляются на службу в воинские части и соединения. Около 30 казаков в настоящее время проходят военную службу по контракту.

Примером успешного сотрудничества казачьих обществ с профильными министерствами и ведомствами являются областные и межрегиональные турниры по армейскому рукопашному бою, военному казачьему многоборью, совместная работа с региональным отделением ДОСААФ России по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодёжи к защите Отечества, а также поддержка казачьих фермерских хозяйств в рамках региональных госпрограмм. Активно взаимодействует с казачеством ГУ МЧС России по Калужской области. При участии казачьих обществ создаются добровольные пожарные дружины, проработан вопрос передачи им пожарной спецтехники и боевого обмундирования, регулярно проводятся совместные рейды полинии ГИМС.

В регионе растёт количество творческих казачьих коллективов. Шесть казачьих ансамблей и хоров в течение последних лет неоднократно завоёвывали звания лауреатов и обладателей Гран-при Всероссийских и международных конкурсов казачьей культуры. Семь лет подряд казаки Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» организуют уникальный фестиваль-конкурс славянской народной культуры «Оптинская весна». В нем участвуют лучшие молодые исполнители не только России, но и Украины, Белоруссии и балканских стран.

Вместе с тем, заместитель губернатора акцентировал внимание на отсутствии финансирования из областного и муниципальных бюджетов мероприятий, организуемых при участии казачества. Средства на укрепление материально-технической базы и поощрение казаков — участников ДНД, по его словам, либо не предусмотрены вообще, либо закладываются в недостаточных количествах. Медленными темпами развивается система непрерывного казачьего образования. Слабо ведется работа по привлечению войсковой частной охранной организации «Казачья стража» для охраны объектов государственной и муниципальной собственности. Реализацию Стратегии тормозит также затягивание органами местного самоуправления регистрации казачьих обществ. Необходим также более действенный инструмент стимулирования экономической инициативы казаков.

В качестве возможных вариантов поддержки казачьего движения Юрий Кожевников назвал создание в области условий для реализации экономических проектов казачества, укрепления материально-технической базы казачьих обществ за счёт исполнения государственных и муниципальных контрактов, либо за счёт регионального и муниципальных бюджетов.

Ответственность органов исполнительной и местной власти региона за реализацию Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества отметили заместитель губернатора области Алексей Никитенко, который поручил мнистерству финансов области обеспечить финансирование направлений деятельности калужского казачества. Профильным ведомствам регионального правительства заместитель губернатора рекомендовал принять меры по организации региональных этапов Всероссийских слетов, лагерных смен, военно-спортивных игр, песенных и музыкальных конкурсов, а также укреплению материально-технической базы творческих казачьих коллективов. Необходимая поддержка будет оказана и со стороны муниципальных образований области.