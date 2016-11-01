Сыктывкар, 1 ноября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Анализ показал, что в истекшем периоде 2016 года отмечается существенное снижение числа совершенных несовершеннолетними преступлений, подследственных органам СК России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

jarmoluk Ребенок с пистолетом

Так, за 9 месяцев 2016 года в следственные подразделения следственного управления поступило 151 сообщение о преступлениях данной категории (АППГ — 240). По результатам их рассмотрения принято 72 решения о возбуждении уголовного дела (АППГ — 161), 58 решений об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ — 49). Наибольшее количество уголовных дел данной категории возбуждено в Сыктывкаре и Ухте.

Окончено с направлением в суд 87 уголовных дел (АППГ — 128) в отношении 128 несовершеннолетних лиц (АППГ — 183).

Преимущественно преступления совершались детьми в возрасте 16−17 лет (99 лиц), реже — в возрасте 14−15 лет (30 лиц). Из числа привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних 116 юношей и 13 девушек. С точки зрения социальной характеристики 117 лиц являлись учащимися образовательных учреждений, из них 12 — воспитанниками детских домов и школ-интернатов. В 59 случаях лица, совершившие преступления, либо сами состояли на учетах как неблагополучные, либо воспитывались в соответствующих семьях. 30 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, 2 — в состоянии наркотического опьянения.

Наиболее часто подростки совершали кражи, грабежи, разбои, вымогательства, угоны транспортных средств.

Между тем, зарегистрировано три факта совершения несовершеннолетними особо тяжких преступлений против личности, а также два факта совершения преступлений против половой неприкосновенности.

Стабильно большое количество преступных деяний совершается несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. В отчетном периоде возбуждено 19 и окончено 16 уголовных дел данной категории. Материалы уголовных дел свидетельствуют о том, что подростки стремятся быстро обогатиться любой ценой и не осознают, что уголовный закон строго карает совершение подобных преступлений.