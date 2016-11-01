Ярославль, 1 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Стартовал процесс формирования нового состава Избирательной комиссии Ярославской области. После 19 ноября определится список кандидатов в члены регионального избиркома, а уже в декабре новый состав проведет свое первое заседание. Об итогах деятельности и перспективах работы избирательной комиссии Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM рассказал нынешний её руководитель Олег Килипченко.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Олег Килипченко

ИА REGNUM: Олег Юрьевич, как будет происходить процесс формирования нового состава Избирательной комиссии?

В составе комиссии должны работать 14 человек. 7 из них утверждаются губернатором, 7 — Ярославской областной думой. Пять политических партий имеют право выдвинуть своих представителей в состав избиркома, это ЛДПР, КПРФ «Единая Россия», «Справедливая Россия» и РПР «Парнас». Мне бы хотелось, чтобы помимо представителей парламентских партий в составе комиссии работали и представители других политических партий, представлен широкий спектр политических взглядов. Кроме партий правом участия в комиссии пользуются общественные организации, Центризибрком, нынешний состав нашей комиссии. Традиционно в комиссии есть представители профсоюзов, «Ассоциации юристов России». Так же есть традиция, что бы крупнейшие города области имели своих представителей. Я считаю, что достаточно разумным будет включить в состав комиссии представителя Ярославля и представителя Рыбинска, учитывая, что в этих городах серьезные избирательные кампании.

В настоящее время сформирована рабочая группа по анализу документов кандидатов. Ее возглавил заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко, в состав группы включены представители правового управления Правительства области, депутаты областной думы, представители Департамента общественных связей и Департамента территориального развития. Окончательное решение о формировании нового состава необходимо принять в течении месяца после 19 ноября. Полномочия действующего созыва Избирательной комиссии заканчиваются после сдачи финансового отчета по выборам в Госдуму России. После этого закон дает 10 дней на проведение первого заседания обновленной Избирательной комиссии Ярославской области.

ИА REGNUM: Какие главные задачи стоят перед будущим составом комиссии?

Новому составу Избирательной комиссии предстоит провести выборы Президента, губернатора, Ярославской областной думы, муниципалитета Ярославля, и многие другие кампании в ближайшие 5 лет. Очень важно — сохранить доверие к избирательной системе региона. До конца 2013 года в Ярославской области был низкий уровень доверия к системе избирательных комиссий, некоторые политические силы не признавали результаты выборов, но ситуацию удалось переломить. Мы проводили социологическое исследование и в этом году более 50% респондентов говорили о доверии к избирательной системе. В среднем по области 32% опрошенных доверяют избирательной системе абсолютно, в Ярославле — 31%, снижено абсолютное доверие в Рыбинске — 18%. В сентябре 2017 года пройдут выборы губернатора Ярославской области, депутатов муниципалитета областного центра. Это — боевое крещение нового состава комиссии. Ярославская область с 2003 года не выбирала губернатора. Это будет важная и ответственная кампания. На выборах в муниципалитет так же переплетутся различные политические интересы, и избиркому необходимо грамотно провести эти выборы, сделать так, чтобы права кандидатов и избирателей были соблюдены. Мне бы хотелось, чтобы новый состав сохранил и уровень взаимодействия с политическими партиями. В начале моей работы на посту председателя комиссии мы решили обсудить с партиями взаимодействие — пришли представители всего пяти партий, причем непарламентских. Это показатель. В этом году на расширенное заседание Общественного совета нашей комиссии пришли лидеры региональных отделений парламентских партий, обсуждали проблематику, вносили предложения, высказывали замечания. Отлажен прямой контакт с руководителями региональных отделений политических партий.

ИА REGNUM: Какие основные моменты деятельности нынешнего состава областного избиркома вы бы могли отметить?

Период работы пятого по счету состава Избирательной комиссии Ярославской области был сложным. Мы проработали не 5 положенных лет, а 5 с половиной, из-за продления полномочий, вызванного выборами депутатов ГД РФ. Главное, что удалось сделать — вернуть доверие людей. Новому составу необходимо сохранить те новации, что были введены сегодняшним созывом. В 2014 году впервые заработала Молодежная избирательная комиссия. Это своего рода площадка для развития кадрового потенциала избирательной системы. В составе избирательных комиссий на данный момент менее 20% молодежи. Сегодня работает уже второй состав молодежной комиссии, некоторые участники первого состава уже работают в избирательной системе и даже возглавляют территориальные избирательные комиссии. Реализуется проект «Избирком-резерв», когда в социальных сетях набирают молодых людей в резерв участковых комиссий, они проходят учебу, мы включаем их в резерв, в состав комиссий. Новое формирование участковых избирательных комиссий — в 2018 году, и хочется наработать к этому моменту серьезный потенциал из подготовленных молодых людей.

В избирательной системе переплетается множество политических интересов. Чтобы избежать неправильного толкования нормативно-правовых актов мы создали юридический совет, куда вошли научные работники, сотрудники аппарата комиссии и представители ТИКов, областной Думы и Правительства области. Данный совет вырабатывает правоприменительную практику, мы доводим ее до ТИКов и УИКов. В 2016 году большим нашим достижением стало создание Общественного совета. Раньше ничего подобного не было, возможно, боялись открыть деятельность облизбиркома. Мы поступили наоборот, мы привлекли ведущих общественников региона для работы в совете, чтобы показать открытость и легитимность избирательной системы. Совет работал активно, еженедельно проходили заседания, члены совета были включены в рабочие группы комиссии. Наш Общественный совет со своим заявлением вышел на федеральный уровень. Новый этап работы данного органа связан с оценкой прошедших выборов, потом будет оценка формирования нового состава комиссии.

Еще один важный момент — максимальное вовлечение технических средств в избирательный процесс. Использование КОИБов повышает уровень доверия к избирательной системе. У нас были проблемы с использованием комплексов, но техники разбираются с этим вопросом. Возраст, многократное использование в Москве, в Иваново, в Нижнем Новгороде, Ярославле и Рыбинске — все это сказывается на состоянии КОИБов. Думаю, что все технические недочеты будут устранены. На последних выборах мы использовали беспрецедентное количество видеорегистраторов на избирательных участках. Хотелось бы в дальнейшем организовать видеотрансляцию. Тем более перед выборами Президента, когда важно будет показать миру, что выборы в России проходят честно. На территории региона в период выборов депутатов Госдумы работали наблюдатели от кандидатов, общественных организаций, политических партий. Замечаний не было. Реализовывался проект «Народный избирком», когда наблюдатели вели подсчет голосов параллельно с избирательными комиссиями, и эксцессов не вышло. К такому уровню надо стремиться. Были у нас участки для инвалидов. Впервые было организовано голосование лиц без определенного места жительства не участниками политического процесса, которые ангажировали бы данную категорию граждан, а нами, совместно с общественными организациями. Помогли бездомным людям получить необходимые справки, организовали специальный участок. В итоге проголосовало более 40 лиц без определённого места жительства. Еще одной новеллой этого состава стала работа со СМИ. Впервые в Ярославской области были организованы пресс-туры, представители СМИ получали информацию о событиях кампании в режиме онлайн.

ИА REGNUM: Какую оценку Вы бы в целом поставили действующему созыву?

На работу комиссии повлияла смена руководства. Получился «слоеный пирог». Был один председатель, авторитетный, опирался на одних людей, пришел другой, привлек людей, близких к себе, потом я пришел и работал уже с тем, что досталось в наследство от предыдущих председателей. Главное напутствие новому созыву — избежать внешнего воздействия на принятие решений. В своей деятельности комиссия ориентируется только на защиту прав кандидатов и избирателей, соблюдение закона, а не какие-то партийные и частные интересы.

ИА REGNUM: Ну, и напоследок самый главный вопрос. Будете ли Вы работать в следующем созыве облизбиркома?

Да, я планирую участвовать в формировании нового состава комиссии.