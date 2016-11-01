Мурманск, 1 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум.



Letiha Огонь

В Мурманской области выявили, изъяли и сожгли около 2 тонн подкарантинной продукции. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Мурманской области, мероприятия по выявлению санкционной продукции на территории региона проводились на протяжении года.

«Всего было выявлено около 2 тонн подкарантинной продукции — томатов, китайской капусты, яблок, грибов шампиньонов, — сообщил пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Мурманской области Сергей Чебатурин. — Эта продукция включена в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию, странами происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, страны Европейского союза».

По словам Чебатурина, проверки в Мурманской области проводились в том числе на территориях оптовых складов. Однако встречается «санкционка» и на полках местных магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной мурманские общественники нашли санкционную продукцию в одном из супермаркетов. В ходе предпраздничного рейда активисты обнаружили на прилавке турецкие кабачки и айву.