Киев, 1 ноября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2016 года составил 15,865 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают в казначействе, это на 2,393 млрд грн, или на 17,76%, выше показателя на 1 октября текущего года.

Также отмечается, что по сравнению с октябрем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в октябре текущего года снизился в 2,7 раза, по сравнению с началом года — вырос в 1,75 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2016 года составил 13,472 млрд гривен — что на 10,290 млрд гривен или на 43,3% ниже показателя на 1 сентября текущего года.

Комментариев от представителей правительства Украины по этой ситуации не последовало.