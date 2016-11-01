Москва, 1 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента поддержать проект бюджета на 2017−2019 годы в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил глава комитета Владимир Шаманов («Единая Россия»). «Мы рассмотрели параметры, заслушали доклад замминистра финансов и приняли решение — в первом чтении рекомендовать к принятию бюджет для последующего обсуждения», — отметил он.

Tax Credits Бюджет

В тоже время комитет выступил против предложения правительства не индексировать пенсии военнослужащим и оставить без изменения денежное довольствие военнослужащих. «В той постановке вопроса, которая была поставлена правительством, комитет единогласно определил свою позицию — не поддерживать», — сказал Шаманов.

Проект бюджета на трехлетку был внесен в Госдуму 28 октября. Планируется, что расходы на оборону составят в 2017 году 1,021 трлн рублей, в 2018 году — 948,3 млрд рублей, в 2019 году — 941,2 млрд рублей. Первое чтение проекта бюджета состоится в Госдуме 18 ноября.