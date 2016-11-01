Киров, 1 ноября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Кировский Театр кукол 1 ноября 2016 года был оцеплен, к зданию были стянуты все службы экстренного реагирования. Поводом для тревоги стали бесхозные сумки, обнаруженные сотрудниками театра в фойе здания.

PetraBlahoutova Пустые бутылки

Работники театра на стали самостоятельно проверять, что находится в сумках, и сообщили «куда следует».

Прибывшие на место происшествия кинологи с собаками обследовали сумки и убедились, что взрывчатки в них нет.

После этого сумки были вскрыты. В них находились пустые пластиковые бутылки из-под воды. Следствию предстоит выяснить, кто и зачем оставил их около театра.