Москва, 1 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассматривал возможность ведения бизнеса в России, в том числе планировал построить в Москве Трамп-тауэр. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявил глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя заявление сенатора Гэрри Рида о том, что Дональд Трамп и его советники имеют связь с Россией, а ФБР располагает подтверждающими это доказательствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«В отношении господина Трампа мы можем сказать, что восприняли с большим энтузиазмом эту информацию, поскольку заинтересованы в инвестициях, в том числе американских, в Российскую Федерацию, и начали изучать эту информацию», — заявил Слуцкий.

«Выяснилось, что господин Трамп в своё время (рассматривал) возможность ведения бизнеса в России. Провёл здесь принадлежащий ему конкурс «Мисс Вселенная», занимался подготовкой к возможному сооружению в Москве Трамп-тауэр», — продолжил он.

«К сожалению, дальше намерений (по строительству Трамп-тауэр) господин Трамп и его команда здесь не пошли, что вызывает большое сожаление, поскольку инвестиции со стороны господина Трампа в российскую экономику наверняка были бы эффективными», — подчеркнул Слукций.

Что же касается спекуляций на тему, что директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, от которого американский сенатор потребовал обнародования данных о Трампе, также может иметь связи в России, то Слуцкий подчеркнул, что «это смешно».

В целом же Россия всегда открыта для американских инвестиций, отметил депутат. «Россия — страна огромных возможностей, и мы предлагаем многим бизнесменам, в том числе и политикам, которые сегодня, может быть, завершат ею заниматься», — сказал он.

Такое предложение в частности депутат адресовал действующему президенту США Бараку Обаме. «Если он закончит президентство, уйдет из политики в бизнес, (предлагаю) рассмотреть вопрос о том, чтобы заняться инвестициями в российскую экономику», — отметил парламентарий.

«Здесь наши заокеанские потенциальные партнеры в любом случае не проиграют», — добавил Слуцкий.

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31 октября лидер демократов в Сенате Конгресса США Гэрри Рид заявил о том, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп и его советники имеют связь с Россией, а ФБР располагает подтверждающими это доказательствами. Он потребовал опубликовать соответствующую информацию и направил письмо на имя директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В документе говорится о том, что во время контактов с сотрудниками ФБР стало ясно, что Бюро имеет «сенсационную информацию» о связях Трампа и его советников с Москвой.