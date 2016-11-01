Москва, 1 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Москве готовят катки к зимнему сезону, открытие которых состоится во второй половине ноября. Во дворах и на зеленых территориях столицы будут работать 1445 катков, в том числе 187 катков — с искусственным льдом и 1258 катков — с естественным льдом. 25 ноября запланировано торжественное открытие главного катка страны на ВДНХ, монтаж которого уже начался. Кроме того, ведутся работы по созданию ледового покрытия в Парке Горького, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка катка в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Монтаж главного катка на ВДНХ

Как сообщила пресс-служба парка ВДНХ, для гостей ледовой площадки запланированы фантастические шоу, танцы на льду, концерты и маскарады. Кроме того, проход псетителей на лед упрощен: залог за аренду коньков не потребуется.

Работы по монтажу катка проводят поэтапно: сначала производится выкладка бруса вокруг «Фонтана дружбы», затем рабочие насыпят песок и укроют его полиэтиленом. После этого на полиэтилен уложат трубы, которые будут охлаждать лед. Площадь ледовой поверхности с искусственным льдом на ВДНХ достигает порядка 20 000 квадратных метров. Одновременно каток вмещает до 4500 тысячи человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка катка в Парке Горького

Официальное открытие катка с искусственным всепогодным покрытием в Парке Горького запланировано на 17 ноября. Директор парка Горького Марина Люльчук уточнила, что площадь ледового покрытия составляет более 18 000 квадратных метров, а вместимость до 4 000 человек. Она добавила, что монтаж катка выполнен на 80%: установлены резиновые трубки, наполненные охлажденной жидкостью. «Темой катка в этом году будет стрит-арт», — отметила она. Руководство парка также приняло решение отменить залог за аренду инвентаря.

Напомним, зимой 2015−2016 гг в Москве работали во всех округах. В некоторых парках были залиты хоккейные коробки, работали секции фигурного катания для детей и взрослых. Все катки в парках были оборудованы сопутствующей инфраструктурой. В столице работали как платные, так и бесплатные катки. В среднем цена за посещение в прошлом сезоне составляла от 200 до 500 рублей.