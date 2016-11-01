Минск, 1 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум.



Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Мозырсий НПЗ получил первый эшелон азербайджанской нефти и приступает к её переработке. Об этом 31 октября проинформировало государственное телевидение Белоруссии.

«В железнодорожных цистернах — почти 85 тысяч тонн сырья, — проинформировал гостелеканал «СТВ». — Из азербайджанского порта груз прибыл транзитом через Одессу».

В 2010 и 2011 годах через Одесский порт «было переработано почти 1,5 миллиона тонн венесуэльской и азербайджанской нефти» и в 2016 году «диверсификацию поставок Мозырский НПЗ вынужден был провести в связи с сокращением поставок нефти из России», сказано в сообщении белорусского гостелеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Александр Лукашенко заявил о переговорах с Ираном в нефтяной сфере. После этого, 19 октября в Одессе отшвартовался танкер с азербайджанской нефтью для белорусских НПЗ.

После этого, 28 октября председатель белорусского гоконцерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Белоруссия готовится к последствиям «большого налогового манёвра» в российской нефтяной отрасли и рассматривает поставки нефти из других стран через латвийский порт Вентспилс. На следующий день, 29 октября Александр Лукашенко направился в Катар и ОАЭ, где обсуждены вопросы нефти и газа, а также поставок оружия из Белоруссии, хорошо знакомого сторонам восточных локальных конфликтов.

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