Орел, 1 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Орловская область попала в число 19 регионов Российской Федерации, где в октябре отмечен существенный рост числа безработных — более 1%. Такие данные опубликовало 31 октября министерство труда и социальной защиты РФ.

Безработные

По данным ведомства, за неделю, с 19 по 26 октября, численность безработных на территории России снизилась на 0,2% и составила 834 тыс. 305 человек. В лидерах по снижению безработицы, в том числе — Липецкая и Тамбовская области.

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Между тем, в 36 российских регионах зафиксирован рост численности безработных, в 19 из них — более чем на 1%. В перечень этих регионов попала и Орловская область.

По последним данным Орелстата, на конец сентября в государственных учреждениях службы занятости населения региона на учете состояли 4,1 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1% численности рабочей силы. В сентябре статус безработного получили 595 человек, 402 человека за месяц нашли работу.

Добавим, что по данным Росстата за ноябрь 2015 — январь 2016 Орловская область опередила все регионы ЦФО по росту безработицы.

Тогда губернатор Вадим Потомский объяснил журналистам рост безработицы изменением параметров статистики — к трудоспособному населению стали относить граждан от 15 до 70 лет. «И всех студентов Орловской области записали как неработающих — 49 тысяч. Получилось безработных 6,6% от общей численности населения. У кого много студентов — одна статистика, у кого мало — другая», — заявил Потомский. Правда, в соседней Воронежской области, где насчитывается 30 вузов и филиалов, уровень безработицы оказался значительно ниже.