Тегеран, 1 ноября, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Иран за сентябрь текущего год на 73% увеличил поставки сырой нефти в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, то есть четырем основным покупателям иранского черного золота в Азии, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет Iran.ru со ссылкой на данные правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Япония стала импортировать на 80% больше (до 313 тыс. баррелей в сутки) иранской нефти, чем год назад, об этом свидетельствуют данные японского министерства торговли. На втором месте по росту импорта черного золота из ИРИ — Индия, она увеличила закупки более чем в два раза до 552,2 тыс. баррелей в сутки. Южная Корея тоже стала импортировать иранской нефти больше почти в два раза. Прирост экспорта нефти из Ирана в Китай составил 18%.

Таким образом, общий импорт нефти из ИРИ в сентябре четырьмя этими странами составил 1,8 млн баррелей в сутки. Теперь Тегеран ожидает, что в октябре 2016 года экспорт иранской нефти в Китай, Индию, Японию и Южную Корею вырастет до 1,8 млн баррелей сырой нефти в сутки.

Вообще первое место в структуре экспорта нефти ИРИ занимает Китай. На втором месте Индия, которая в первом полугодии 2016 года увеличила поставки на 63%. В апреле—июне Иран занял четвертое место по поставкам нефти в Индию — после Ирака, Саудовской Аравии и Венесуэлы с объемами в 403 тыс. баррелей нефти в сутки. Для сравнения за этот же период Индия закупала у России по 8 тыс. баррелей ежесуточно.

За первые шесть месяцев конкретно индийская нефтекомпания Essar Oil, контролируемая «Роснефтью», ежедневно закупала более 148 тыс. баррелей иранского черного золота, что превышает 40% от индийского импорта из Ирана. Из ежегодного объема в 20 млн тонн треть компания получает из Ирана.

Ранее сообщало, что Essar Oil увеличила поставки в сентябре черного золота из Ирана на 8,3%. То есть компания отгрузила в сентябре из ИРИ 130 тыс. баррелей ежедневно, в то время как за тот же период прошлого года компания отгрузила только 122 тыс. баррелей в сутки.

Essar Oil — второй крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод, максимальная мощность которого достигает 20 млн тонн в год, это составляет около 9% индийского рынка. В августе этого года группа компаний во главе с «Роснефтью» решили приобрести 98% акций компании, а также смежного нефтепорта и электростанции. За первые девять месяцев 2016 года доля ИРИ в общем объеме импорта нефти компанией Essar Oil выросла примерно до 46%, доля Венесуэлы выросла до 45%. За аналогичный период 2015 года, Иран и Венесуэлу приходилось около трети из общего объема импорта нефти компанией Essar Oil.

Напомним, что сделка российского нефтяного гиганта в покупке доли в индийской Essar Oil оказалась под угрозой из-за американских санкций против «Роснефти». В проведение сделки вмешалось Управление по контролю иностранных активов (OFAC) казначейства США, которое внесло «Роснефть» в санкционный список после присоединения Крыма к России. Индийские банкиры стали беспокоиться и высказывали опасения относительно того, что «Роснефть» больше не является привлекательным инвесторам. Однако в итоге сторонам все же удалось договориться. В результате, в августе гендиректор Essar Oil Латит Кумар Гупта заявил, его компания», владеющая вторым по размеру индийским НПЗ «Вандар», планирует сократить закупки нефти из Ирана после начала поставок от «Роснефти».