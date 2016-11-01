Москва, 1 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Растет количество жалоб от жителей Москвы на курение вейпов в общественных местах города, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, в городе необходимо ввести запрет на курение вейпов и на их продажу несовершеннолетним.

lindsayfox Электронная сигарета

«За последние несколько лет вейпы (электронные сигареты, испарители и другие подобные устройства, имитирующие курение) начали стремительно набирать популярность. Этот модный тренд привел к тому, что вейпы и вейп-бары агрессивно захватывают столичный рынок. В Москве только в 2016 году открыты десятки специализированных магазинов и клубов. Сами «вейперы» считают себя субкультурой и настаивают на том, что «парение» помогает отказаться от вредного табакокурения. При этом есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. При этом вейперы часто «парят» в метро, на детских площадках или даже в кино, кафе, ресторанах», — сообщил Шапошников.

Председатель столичного парламента считает, что курение вейпов — такая же пропаганда курения. При этом он отмечает, что нет официальных данных о том, какой именно вред организму человека могут наносить химические вещества, которые содержатся в жидкости, предназначенной для «парения». «Отсутствие обязательной сертификации и акцизов на данный вид товара делает очень затруднительным проведение каких-либо исследований», — пояснил он.

В проекте резолюции круглого стола «Проблемы регулирования продажи и потребления (использования) устройств, имитирующих курение» (есть в распоряжении ИА REGNUM ) сообщается, что необходимость регулирования оборота и потребления вейпов и кальянов вызвана тем, что использование таких устройств может стимулировать некурящих несовершеннолетних к табакокурению, химические растворы при нагревании могут становится токсичными и содержать никотин, а курение в компании вейпов или кальянов сопряжено с высокой вероятностью передачи через слюну на мундштуке различных заболеваний.

Кроме того, в тексте проекта резолюции отмечается, что депутаты столичного парламента считают необходимым поддержать проект федерального закона №1 058 051−6 «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина», внесенного в Госдуму 28 апреля 2016 года. В первую очередь, необходимо законодательно регурировать продажу вейпов, резюмировал Шапошников.

Напомним, в Москве начали набирать популярность вейпы и кальяны после принятия федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В столице растет количество специализированных магазинов, торгующих вейпами и кальянами, а также вейп-баров и кальянных.