Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Выкатное футбольное поле строящегося стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации. Поэтому на «инновационном» поле матчи под эгидой ФИФА проводиться не будут. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщил информированный источник, знакомый с ходом состоявшегося 31 октября визита инспекторов ФИФА на петербургский стадион.

Gov.spb.ru Выкатное поле в момент перемещения в чашу стадиона, 24.10.16

Как известно, на новой спортивной арене в Петербурге запланированы матчи проводимых ФИФА Кубка конфедераций (2017 г.) и Чемпионата мира (2018 г.).

«Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи Чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз», — рассказал источник, уточнив, что речь идет и о матчах Кубка конфедераций 2017 года.

Причиной ненормативных вибраций, возможно, стала легкость конструкции выкатного поля, на котором разбит травяной газон.

Представители ФИФА предложили принимающей стороне самой решить, что теперь делать с выкатным полем, однако необходимость его скорейшей замены на стационарный газон уже очевидна и властям Петербурга, полагает источник.

Чтобы провести, как запланировано, матчи под эгидой ФИФА в Петербурге в 2017—2018 годах, придется практически навсегда убрать выкатное поле из чаши стадиона и срочно заняться созданием традиционного футбольного газона.

Источник ИА REGNUM подчеркнул, что пока речь идет о несоответствии поля лишь нормам ФИФА. Свои требования к футбольным полям есть у европейской УЕФА и российской РФПЛ. Однако сомнительно, что эти две структуры не последуют примеру ФИФА. «Раз поле пружинит, то как на нем играть?», — задал риторический вопрос источник.

Напомним, что выкатное поле, наряду с раздвижной крышей, было одной из «изюминок» нового стадиона на Крестовском острове. Сложностью этих конструкций, в том числе объяснялось общественности многократное удорожание спортивной арены. Выкатное поле должно было обеспечить проведение на стадионе массовых концертных или выставочных мероприятий без угрозы футбольному газону.

Выдвижное футбольное поле впервые было перемещено в чашу стадиона 24 октября текущего года. 27 октября на нем состоялся первый любительский футбольный матч между командами ОАО «Метрострой» и сборной строителей Петербурга. 1 ноября поле выкатили за пределы чаши стадиона для консервации на зиму. Не исключено, что теперь оно уже никогда не вернется на штатное место.

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С раздвижной крышей стадиона, кстати, тоже далеко не всё в порядке. «Когда ее последний раз закрывали, это пришлось делать практически вручную, потому что нет синхронизации приводов. Они должны работать автоматически и синхронно, но этого не происходит», — пояснил источник ИА REGNUM.

Добавим, что выкатное поле перемещается с помощью 32-х тяговых модулей и так называемой «воздушной подушки», когда с помощью нагнетания воздуха снижается нагрузка на 396 катков и облегчается работа приводов.

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан до конца декабря 2016 года.