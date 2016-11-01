Ашхабад, 1 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. «Учреждение маната позволило создать благоприятные условия для устойчивого роста экономики страны и проведения единой государственной денежно-кредитной политики», — заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя соотечественников с 23-й годовщиной введения в оборот туркменской национальной валюты, пишет ИА «CA-news»

commons.wikimedia.org Туркменский манат

Туркменский лидер обратил внимание на необходимости проведения дальнейшей работы по усовершенствованию монетарной политики и расширению взаимодействия с международными финансовыми институтами.

Также Гурбангулы Бердымухамедов назвал главными задачами удержание уровня инфляции в запланированных пределах, улучшение качества предоставляемых услуг и внедрение передового опыта в банковской сфере, сообщило туркменское государственное информационное агентство.

Отметим, по информации туркменских правозащитников, в Туркмении сохраняется острый дефицит валютных резервов. В пользу этой версии говорят факты введения туркменскими властями ограничений и новых правил приобретения долларов и евро жителями республики, а также ограничения доступа к иностранной валюте всем местным компаниям, не занятым на строительстве спортивных объектов для Азиады — 2017.