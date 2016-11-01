Тольятти, Самарская область, 1 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Модель российского производителя «АвтоВАЗ» Lada Xray с объёмом двигателя 1,8 литра и механической коробкой передач в комплектации Optima с пакетом Advanced будет стоить 669 000 рублей, в комплектации Luxe — от 719 000 рублей и в варианте Luxe с пакетом Prestige — от 754 000 рублей, сообщают «Колёса.ру».

Milhouse35 Lada Xray

Уточняется, что Xray с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой — это французская разработка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября СМИ опубликовали информацию, согласно которой в начале 2017 года цены на автомобили в РФ могут резко вырасти.

Старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин, комментируя информацию об ожидаемом росте цен на автомобили в 2017 году, заявил, что рост цен произойдёт из-за требований сертификации на автомобили в рамках системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, стоимость которой может превышать 250 тыс. евро для каждой модели.

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