Москва, 1 ноября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Седан Volkswagen Polo стал наиболее востребованной на российском рынке моделью среди европейских брендов. За девять месяцев этого года в стране было продано 34,5 тыс. таких автомобилей, что на 10% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Автостат».

Matthias93 Volkswagen Polo

На втором месте по популярности среди «европейцев» — кроссовер Renault Duster. Его предпочли чуть более 33 тыс. покупателей (+10% к прошлому году). За ними следуют седан Renault Logan (21 тыс. единиц, — 33%), хэтчбек Renault Sandero (20,2 тыс., — 8%) и лифтбек Skoda Rapid (19 тыс.,+7%).

Стоит отметить, что среди всех брендов Volkswagen Polo находится на пятом месте. Он уступает корейским автомобилям Hyundai Solaris и KIA Rio и отечественным LADA Granta и Vesta.