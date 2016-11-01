Пекин, 9 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Китай планирует нарастить объёмы закупки нефти и газа из арабских стран Персидского залива. Об этом 9 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайский лидер изъявил готовность нарастить поставки нефти, а также укрепить координацию в сфере энергетики. Кроме того, обсуждается возможность создания общей зоны свободной торговли.

«Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ (стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. — Прим. ИА REGNUM), укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях», — сказал китайский лидер.

Напомним, в ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

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