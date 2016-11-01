Киров, 1 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Предложения врио губернатора Игоря Васильева о переименовании Кирова и смене часового пояса для Кировской области выглядят странно и являются грубым пиар-ходом для отвлечения внимания населения от политико-экономических процессов, происходящих в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном обкоме КПРФ, об этом заявил руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Сергей Мамаев.

Kirovreg.ru Игорь Васильев

«Если помните, предыдущий губернатор начинал свою деятельность не с решения вопросов о повышении благосостояния жителей области, не с повышения доходной части бюджета и социальной поддержке населения, а с организации нелепых пиар-ходов типа переименования города и улиц, разлития алкоголя на Театральной площади», — отметил Мамаев.

«Тогда, в самый разгар мирового финансового кризиса, это выглядело как бесполезная пиар-акция для отвлечения внимания населения. Теперь, видимо, Игорь Владимирович (Игорь Васильев — прим. ИА REGNUM) решил использовать те же не очень разумные приёмы Никиты Юрьевича (Никита Белых — прим. ИА REGNUM). Реакция людей на такие предложения красноречива: народ невозможно одурачить ничем не прикрытой манипуляцией», — уверен депутат.

В обкоме также отмечают, что инициативы врио губернатора неоднозначно восприняты в соцсетях: «этот губернатор сломался, завозите нового», «госдолг 27 миллиардов, бюджет трещит по швам, соцвыплаты урезали, но думать надо о важном: о переименовании Кирова в Вятку и переводе времени на час вперед. Не отвлекайтесь». Это лишь некоторые комментарии, которые прозвучали от жителей области после заявлений Васильева.

Как сообщалось, в средине октября министерство культуры РФ опубликовало интервью врио губернатора Игоря Васильева, в котором он, в частности, поддержал идею о смене часового пояса в регионе. По его мнению, Кировской области необходимо отказаться от московского времени.

«Кировская область — аграрный регион, население которого живет преимущественно по биологическим часам», — уточнил Васильев.

Кроме того, он отметил, что жителям Кирова имеет смысл всерьез рассмотреть вопрос о переименовании города.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года бывший глава Росреестра был назначен врио губернатора Кировской области. На этом посту он сменил Никиту Белых, который был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.