Москва, 2 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, на своем заседании Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет 2016 года, а также ряд налоговых законопроектов в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Дефицит растет, цена на нефть идет вниз

Согласно принятому в первом чтении проекту поправок, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн руб, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304, 3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель. Налоговые доходы ожидаются в объеме 8,653 трлн рублей (10,4% ВВП), неналоговые доходы — 4,475 трлн рублей (5,4% ВВП).

Увеличат антикризисный фонд, расходы Минобороны и МЧС

Ко второму чтению профильным комитетом были поддержаны поправки, согласно которым за счет остатков бюджетных ассигнований дополнительно увеличивается на 8,359 млрд рублей антикризисный фонд правительства. Общее увеличение антикризисного фонда, с учетом первого чтения, составит 14,359 млрд рублей, а сам фонд — 79,359 млрд рублей.

Также во втором чтении будут перераспределены средства для Минобороны России. В частности, на 4,6 млрд рублей дополнительно увеличиваются расходы на выплату военнослужащим по спецоперациям, на 21,39 млрд рублей — на строительство объектов в арктической зоне и в Крыму. На 200 млн рублей увеличиваются ассигнования Генпрокуратуре для обеспечения информационной системы «Единый реестр проверок», на 637,335 млн рублей увеличиваются средства на текущую деятельность МЧС .

Акцизы на вино, табак и бензин вырастут

Госдума рассмотрит также в первом чтении бюджетообразующий законопроект, связанный с повышением акцизов, НДПИ, а также перераспределением налога на прибыль в пользу федерального бюджета с тем, чтобы эти средства были направлены на помощь дотационным регионам. Акцизы на дизельное топливо будут повышены и установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин, сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса предлагается ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10,957 тыс. рублей за тонну.

Планируется также расширить перечень подакцизных товаров, в том числе за счет одноразовых электронных систем доставки никотина, никотинсодержащих жидкостей и других табачных изделий. При этом специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году. На 2017 год предусматривается также двукратный рост ставок акцизов в отношении вин, отдельно предлагается установить ставку акциза на игристые (шампанские) вина на 2017−2019 годы.

Будет изменен порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче горючего природного газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями. Эти изменения увеличат ставку НДПИ для этих организаций на 413 рублей за тысячу куб. м в 2017 году. При этом ставка НДПИ на нефть увеличится на 306 рублей за тонну в 2017 году и на 357 и 428 рублей за тонну в 2018—2019 годах.

Законопроект также устанавливает нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для электричек и поездов дальнего следования. Предполагается, что такая мера будет действовать до 1 января 2030 года.

Кроме того, законопроект предусматривает зачисление в период 2017—2020 гг. в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, из той доли налоговых поступлений, которая сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, за счет дополнительного 1% федеральный бюджет планирует получить 121 млрд рублей.

От НДФЛ освободят ветеранов и волонтеров ЧМ-2018

Нижняя палата парламента также рассмотрит в первом чтении ряд налоговых законопроектов. В частности речь идет об освобождении от НДФЛ доходов волонтеров на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Законопроектом предлагается отнести к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA и оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет также о выплатах, произведенных волонтерами по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении договоров — такие выплаты также будут освобождены от НДФЛ.

Кроме того, Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от НДФЛ ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. Парламентарии рассмотрят в первом чтении также поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают допустимый объем рекламы в печатном СМИ, не специализирующегося на сообщениях рекламного характера, с 40% до 45% объема одного номера издания. К этому объему рекламы будет применяться льготная 10% ставка НДС.

Депутаты также обсудят законопроект о дифференциации пошлины при банкротстве в зависимости от того, кто подал заявление — гражданин или юрлицо. Для физлиц сумму предлагается уменьшить в 20 раз: таким образом, для граждан устанавливается пошлина в 300 рублей, в то время как для юрлиц она остается прежней — 6 тыс. рублей.