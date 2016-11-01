Чебоксары, 1 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Чувашии в октябре 2016 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по отношению к предыдущему месяцу составил 100,6%, декабрю 2015 года — 103,8%, октябрю 2015 года — 105,3%. Такие предварительные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM Собранный урожай стал дорожать

В октябре по сравнению с сентябрем текущего года продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 0,9% и 0,7%, услуги подешевели на 0,4%. Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре составила 3112,41 рубля в расчете на одного человека в месяц — это на 2,1% выше по сравнению с сентябрём, с начала года рост составил 3%.

В структуре продовольственных товаров в октябре по сравнению с сентябрем более всего подорожали яйца (на 20,4%), плодоовощная продукция, включая картофель (на 4,8%) и сыр (на 3,7%). Также значительно выросли цены на молоко и молочную продукцию, рыбопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,9−1,1%). Кроме того, подорожали фруктово-ягодные консервы, соль, соус, специи, концентраты, безалкогольные и алкогольные напитки, общественное питание, чай, кофе, масло и жиры, мясопродукты (на 0,9−0,04%).

В то же время подешевели: макаронные и крупяные изделия (на 4,2%), мука (на 3,4%), сахар (на 3,3%), овощные консервы, мороженое, кондитерские изделия, варенье, джем, мёд (на 1-, 01%).

Из непродовольственных товаров в октябре более всего подорожали табачные изделия, обувь, канцелярские товары, легковые автомобили, галантерея, медицинские товары, одежда и бельё. Более всего подешевели велосипеды, мотоциклы, парфюмерия, чистящие средства, компьютеры, нефтепродукты.

Что касается услуг, то за месяц более всего выросли цены на банковские услуги (на 5,7%) и услуги в сфере зарубежного туризма (на 4,1%). Наибольшее снижение цен — за услуги правового характера (на 0,3%).