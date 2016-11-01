Москва, 1 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. США не так важно противостоять международному терроризму в Сирии, их цель — уничтожить режим Башара Асада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американское детище

«Давайте вдумаемся в то, что означает выход США из договоренности по Сирии. Тем самым США показывают, что им не так важно противостоять международному терроризму на Ближнем Востоке, более того, США странным образом просят не бомбить территории, где окопалась «Джебхат ан-Нусра (запрещена в России), террористическая организация, крыло «Аль-Каиды» (запрещена в России)», — отметил парламентарий.

«Американская сторона хочет реализовать свою идею фикс, с помощью «Нусры» (запрещена в России) уничтожить решим Башара Асада. Нам говорят, что «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в России) нужно отделить от умеренной оппозиции, нам еще в феврале Вашингтон обещал это сделать в течение двух недель, но до сих пор не сделано», — напомнил Слуцкий.

«Как режим Рейгана создал «Аль-Каиду» (запрещена в России) в Афганистане, поддерживая маджахедов, как в свое время режим Буша создал ИГИЛ (организация запрещена в России), уничтожив государство в этой стране, так я очень боюсь, что режим Барака Обамы войдет в историю, как режим, который создал еще одну мощную террористическую организацию «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в России)», — заключил глава комитета.