Вашингтон, 1 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Американская актриса Типпи Хедрен, исполнившая главные роли в триллерах Альфреда Хичкока «Птицы» и «Марни», заявила о том, что режиссер приставал к ней во время съемок, пишет The Guardian.

Цитата из к/ф «Рык». Реж. Ноэль Маршалл. 1981. США Типпи Хедрен

Свои отношения с мастером саспенса 86-летняя Хедрен описала в мемуарах, вышедших 1 ноября. По ее словам, в середине 1960-х годов на съемочной площадке фильма «Марни» Хичкок неожиданно схватил ее и стал трогать.

«Это было сексуальным домогательством, извращённым и уродливым, я была шокирована, как никогда», — отмечает актриса.

Хедрен добавила, что режиссер угрожал испортить ее карьеру в том случае, если она прекратит контакт с ним. По окончании работы над фильмом «Марни» Хедрен перестала работать с Хичкоком и почти прекратила появляться в кино.

В 2012 году на канале HBO вышел телефильм «Девушка», посвященный отношениям Хичкока и Хедрен. В роли Типпи Хедрен выступила Сиенна Миллер. Актриса Мелани Гриффит приходится Хедрен дочерью, а Дакота Джонсон, исполнительница главной роли в драме «50 оттенков серого» — внучкой.