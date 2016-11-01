Тулуза, Франция, 1 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

Сотрудники полиции во французском городе Тулуза задержала мужчину, чей костюм радикала на Хеллоуин включал в себя автомат, сообщает Figaro.

По данным правоохранительных органов, около 3:00 ночи от прохожих поступила информация о том, что в городе находится вооруженный человек, одетый в черное и хаки. Очевидцы также заявили, что он выкрикивал «Аллах Акбар».

Сотрудники полиции, которые не подтверждают слова очевидцев, задержали мужчину. Его оружие оказалось подделкой.

Уже находясь под стражей, 26-летний мужчина, который не понял, что ему ставит в вину, заявил, что в Хеллоуин у человека есть право делать, что угодно.