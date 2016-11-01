Москва, 1 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Россию прибыли первые партии цитрусовых (апельсинов и мандаринов) из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Цитрусы из Турции прибыли на таможню в город Новороссийск. В настоящее время идёт оформление прибывших партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава ФТС Владимир Булавин заявил, что поставки в Россию апельсинов и мандаринов из Турции могут начаться в ближайшее время. Решение о возобновлении ввоза сельскохозяйственной продукции было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 10 октября.