Москва, 1 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Судебное заседание, в ходе которого предполагалось продолжить рассмотрение дела о жестоком убийстве в Москве четырехлетней девочки, перенесено в связи с состоянием подсудимой, гражданки Узбекистана Гюльчехры Бобокуловой, передает 1 ноября ТРК «Звезда».

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Как сообщил начальник больницы ФКУ СИЗО-2, где содержится Бобокулова, женщина находится в состоянии медикаментозного сна и не может быть доставлена в Хорошевский суд. Ранее медики назначили ей прием соответствующих лекарственных препаратов.

По версии следствия, в феврале 2016 года Бобокулова, работавшая няней в семье москвичей, совершила убийство своей подопечной, 4-летней девочки, и обезглавила ее. Затем 39-летняя женщина подожгла квартиру и отправилась к станции метро, где была задержана полицией.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Она обвиняется в убийстве малолетнего, поджоге и заведомо ложном сообщении о взрыве.